ÉDITO - Coupe du monde : Mohamed Bouhafsi rend hommage à Ronaldo et Messi

La Coupe du monde qui se déroule au Qatar sonne également la fin pour de grands noms du football. Les spectateurs profitent très probablement des derniers matchs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi sous les couleurs du Portugal et l'Argentine.

"Ô Capitaine, mon Capitaine", ces mots scandés par les élèves en l'honneur de leur professeur dans le mythique film Le cercle des poètes disparus pourraient être repris en cœur par les joueurs argentins et portugais. Ils pourraient se retourner et voir leurs deux capitaines Messi, 35 ans, et Ronaldo, 37 ans, partir avec le sourire et l'esprit apaisé d'avoir marqué l'histoire.

Lionel Messi, plus de 1.000 matchs, 798 buts, 169 sélections et 7 Ballon d'Or. Cristiano, plus de 1.000 matchs, plus de 800 buts, 195 sélections et 5 Ballon d'Or. Tous les deux sont de véritables légendes du football. Les anciens auront connu Maradona, Pelé, Cruyff, Zidane… Toute une génération aura connu le duel magique, stratosphérique, entre Messi et Ronaldo.

Sans doute les deux plus grands de l'histoire

Vendredi, Messi va peut-être disputer son dernier match international contre les Pays-Bas. Pour Ronaldo, ça pourrait être dimanche contre le Maroc. Comme le dit Robin Williams, ce prof passionné et passionnant dans Le cercle des poètes disparus : "Carpe diem. Cueillons le jour présent sans se soucier du lendemain". Profitons du plaisir immense d'avoir encore sur les terrains sans doute les deux plus grands joueurs de l'histoire.

Disons leur merci d'avoir honoré le football pendant toutes ces années. Oublions cette question futile et tellement épuisante qu'on a tous entendue pendant un dîner de famille : "Plutôt Messi ou Ronaldo ?" Dimanche soir, ces deux joueurs auront peut-être mis un terme à leur carrière en sélection, alors je vous réponds : entre Messi et Ronaldo, je ne choisis pas. Je prends les deux.

