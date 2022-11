Manchester United : "Je me sens trahi", Cristiano Ronaldo règle ses comptes

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le torchon brûle. Après 3 ans à la Juventus de Turin, le Portugais avait choisi de rejoindre Manchester United en 2021, club avec lequel il a explosé au grand jour dans les années 2000. Mais après une bonne saison avec les Red Devils, Cristiano Ronaldo ne fait plus l'unanimité dans son club. Il paraît même plus que jamais poussé vers la sortie.

Absent de l'effectif pour affronter Fulham ce dimanche, le Portugais connait des relations très tendues depuis plusieurs semaines avec la direction du club ou encore l'entraîneur Erik ten Hag. Une situation que l'attaquant de 37 ans n'a jamais connue dans sa carrière et qui l'a poussé à réagir. Cristiano Ronaldo a donné une longue interview au journaliste britannique Piers Morgan, qui sera diffusée mercredi et jeudi, mais dont certains extraits ont déjà été dévoilés.

"Je me sens trahi", explique-t-il. "Et je sens que certaines personne ne veulent pas de moi ici, non seulement cette saison, mais aussi l'année passée", poursuit-il expliquant être poussé vers la sortie "pas seulement par le coach mais aussi 2 ou 3 autres personnes au sein du club".

Je n'ai pas de respect pour Erik ten Hag Cristiano Ronaldo

Concernant justement son entraîneur Erik ten Hag, arrivé en avril dernier, le quintuple Ballon d'Or ne mâche pas ses mots : "Je n'ai pas de respect pour Erik ten Hag car il ne montre pas de respect envers moi. Si vous n'avez pas de respect pour moi, je n'en aurai jamais pour vous".

Selon lui, il n'y a "aucune évolution dans ce club", depuis le départ de Sir Alex Fergusson, entraîneur mythique de Manchester United entre 1986 à 2013. "Comme Picasso l'a dit, vous devez détruire pour reconstruire et si cela commence par moi, cela ne me pose pas de problème. J'aime Manchester United, j'aime ses supporters, ils sont toujours à mes côtés. Mais s'ils veulent faire différemment, ils doivent changer beaucoup, beaucoup de choses", dit-il.

Cristiano Ronaldo n'est pas non plus tendre avec Wayne Rooney, son ancien coéquipier des Red Devils, qui avait critiqué son attitude dans une interview à TalkSport : "Je ne sais pas pourquoi il m'a critiqué si durement, probablement parce qu'il a fini sa carrière et que je joue encore au haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai", plaisante-t-il.

De nombreuses réactions qui ne devraient pas plaire à la direction du club et qui pourraient mettre fin plus rapidement que prévu à l'histoire entre le Portugais et Manchester United.

