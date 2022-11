ÉDITO - Équipe de France : "Olivier Giroud va faire la plus belle Coupe du monde sa vie", promet Mohamed Bouhafsi

Vive Olivier Giroud. Karim Benzema est peut-être notre Ballon d'Or. Mais pour nos Bleus et notre équipe de France, c'est Olivier Giroud qui est notre joyau depuis plusieurs années. On ne vit pas sur des espoirs et des rêves. On l'oublie trop souvent, Benzema n'a pas marqué les précédentes participations de nos Bleus au Mondial.

Pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, Karim Benzema n'est pas sélectionné. Ce mondial donnera lieu au pire fiasco de l'histoire des Bleus avec Knysna. En 2014, l'attaquant du Real Madrid est présent au Brésil. L'équipe de France est éliminée après un quart de finale raté face à la sélection allemande, future championne du monde. En 2018, il regarde la Coupe du monde depuis son salon pendant que les Bleus ramènent la "Coupe à la maison".

Alors, pourquoi ne pas croire en ce rêve ? Ce rêve a un nom : Olivier Giroud. Les Bleus sous Deschamps ont toujours prouvé qu'ils étaient plus forts, même dos au mur. Sans Pogba, Kanté ni Benzema, nos héros seront Griezmann, Mbappé et Giroud. Je vous le signe, Olivier Giroud, à 36 ans, va faire la plus belle Coupe du monde de sa vie parce que c'est ça la France, le roman français, réussir avant de finir sa carrière. Olivier Giroud est notre rêve et notre espoir.

