La Coupe du monde de football a commencé dimanche soir au Qatar avec aux premières loges, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'était la petite surprise du week-end, apparemment la ministre des Sports ne suffisait pas. En tout cas, on a bien compris que c’est la semaine où il a été décidé d’arrêter de froisser nos amis Qataris.

Jusque-là, Emmanuel Macron était plutôt sur une ligne "profil bas". Les choses ont changé, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui occupe la 17e place au rang protocolaire, ça ne faisait visiblement pas le poids. Donc on envoie un poids lourd du gouvernement : le numéro 3 Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, au prétexte qu'il ira visiter les 220 gendarmes et agents de la sécurité civile puisque la France a un accord de sécurité avec le Qatar.

On a notamment des opérateurs de lutte anti-drones, anti-hooliganisme, des experts cynophiles pour la recherche d’explosifs, etc. Accessoirement, Gérald Darmanin est le plus sarkozyste des ministres du gouvernement. On sait combien Nicolas Sarkozy a pesé à l’époque pour que le Qatar décroche ce Mondial.

Une visite prétexte

La visite du ministre est un prétexte parce que la sécurité (cet accord conclu avec la France pour servir de modèle à la Coupe du monde de rugby ou aux JO de Paris) est loin d’être le seul enjeu. N'oublions pas que c’est un pays gazier. Rappelons que c’est une entreprise française, Vinci, qui a construit les stades là-bas. Ce qui lui vaut d’ailleurs des poursuites judiciaires pour avoir fait travailler et héberger des employés dans des conditions indignes..

Le Qatar, c'est 25 milliards d’investissements en France en 2019. Ils ont des participations dans Airbus, Totalenergies, Veolia, Accor, Lagardère Group, des palaces à Paris, Cannes, Nice. On n’est pas le Danemark ou l’Equateur. On est l’un des partenaires principaux du Qatar.



Donc c'est l'économie avant les droits de l'homme. D’ailleurs, il est très intéressant d’aller jeter un coup œil au site de l’ambassade du Qatar en France qui insiste beaucoup sur les liens entre le petit Émirat et notre pays. S'"il ne faut pas mêler la politique au sport" comme l’a dit Emmanuel Macron, il n’est visiblement pas interdit de mêler le sport à l’économie, à la sécurité, à la défense et à nos intérêts géopolitiques...

