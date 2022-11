Les infos de 18h - Coupe du monde 2022 : l'ambiance monte dans le souk de Doha

C'est l'heure de l'ouverture de cette Coupe du monde controversée, marquée par des polémiques. Au fil de la journée, le souk de Doha est devenu plus animé, plus bruyant que d'habitude, grâce aux supporteurs sud-américains, notamment les Argentins, qui déambulent avec leur Coupe du monde en plastique dans ce dédale de ruelles.

"Nous sommes les plus nombreux. On vient d'Argentine, mais aussi de tout le monde entier. Ce week-end, sept avions remplis d'Argentins se posaient ici, pour Messi et parce qu'on va être champion du monde", clame un supporter. Et une fois le coup d'envoi donné sur la pelouse, le match au Qatar - Équateur se déroule aussi dans les rues étroites et poussiéreuses du marché traditionnel de Doha.

Les supporters se chauffent gentiment sous le regard amusé du seul Français dans les parages, Alain, qui vient de la réunion : "On sent l'ambiance monter. Il y a beaucoup d'Argentins et beaucoup de Mexicains dans les rues. Il n'y a pas beaucoup de Français pour l'instant. Mais ça va venir. Ça fait la neuvième coupe du monde que je fais, depuis 1983. Celle-ci me paraît bien organisée déjà. L'accueil est formidable." Alain va avoir besoin de renfort ces prochains jours parce que les Sud-Américains sont en nombre et en forme.

