Coupe du monde : 23% des fans ne regarderont pas les matches de la France

Christelle Craplet : "On sent une certaine crispation d'une majorité de Français"

À deux jours du coup d'envoi de la compétition, le fait que la Coupe du monde se déroule cette année au Qatar (20 novembre-18 décembre) suscite le mécontentement de 55% des Français, soit 3 points de plus qu’en septembre. Ce sentiment est également majoritaire chez les amateurs de football (53%). Mais mécontentement est il synonyme de renoncement ?

23% des personnes s'intéressant à ce sport déclarent ne vouloir regarder aucun match (39% chez les 18-24 ans et 34% chez les sympathisants de gauche 34. 42% des sondés déclarent qu'ils ne changeront pas leurs habitudes et 35% qu'ils ne regarderont que quelques rencontres.

Est-ce qu'un bon parcours de l’équipe de France pourrait venir mettre à mal ces réticences ? Si 19% des amateurs de football ayant l’intention de boycotter ce Mondial avouent qu’ils se laisseront probablement tenter par les phases finales en cas de qualification des Bleus, 81% d’entre eux campent sur leurs positions et indiquent que même dans cette hypothèse, ils ne regarderont aucun match.

Au global, 48% des Français et 76% des amateurs de football pensent regarder les matchs de l’équipe de France si celle ci atteint au moins les quarts de finale. C’est donc près d'un quart des amateurs de football qui semble décidé à bouder la compétition quoi qu’il arrive.



sondage Crédit : BVA pour Orange et RTL

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 400 amateurs de football.

