Coupe du monde féminine : au cœur d'un scandale, le président de la Fédération espagnole ne cède pas sa place

Annoncé sur le départ par les médias, Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF), a décidé de ne pas démissionner de son poste.

Le patron du football espagnol est au centre d'une vaste polémique après la victoire des joueuses de la "Roja" lors du dernier Mondial féminin. A tel point que les 23 championnes du monde ne veulent plus jouer pour l'Espagne sous la direction actuelle.

Pour rappel, Luis Rubiales a embrassé, de manière forcée, la joueuse Jennifer Hermoso sur la bouche à l'issue de la finale. Ce scandale a entraîné la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la RFEF, ce vendredi 25 août. La veille, de nombreux médias expliquaient que l'homme de 46 ans allait officialiser son départ lors de cette réunion.

"Je ne vais pas démissionner", a-t-il martelé ce vendredi 25 août. Lors de sa prise de parole, Luis Rubiales s'est dit victime d'une "tentative d'assassinat social". Il est également revenu sur cet épisode du bisou, assurant que son geste était "spontané, mutuel (...) et consenti".

Un baiser "pas consenti" selon Jenni Hermoso

Ce baiser "n'avait pas été consenti", a répondu Jenni Hermoso, ce vendredi 25 août, dans la soirée. "Je veux être très claire : je n'ai à aucun moment consenti à ce baiser qu'il (Luis Rubiales) m'a donné et je n'ai en aucun cas cherché à m'approcher du président. Je ne tolère pas qu'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des propos que je n'ai pas dit", a expliqué la N.10 de la Roja féminine dans un communiqué diffusé sur X ( anciennement Twitter) par son syndicat Futpro.

Toujours est-il que la volonté de Luis Rubiales de rester à son poste, alors qu'une procédure disciplinaire de la Fifa a été lancée contre lui, fait l'objet de nombreux commentaires. Sur son compte X (anciennement Twitter), Javier Tebas, président du championnat espagnol, a désapprouvé le choix de son homologue de la RFEF. "La liste des femmes et des hommes offensés ces dernières années par Luis Rubiales est trop longue, cela doit cesser", a-t-il lâché sur le réseau social. Des joueurs, dont la légende Iker Casillas, ont aussi vivement critiqué l'attitude du patron du foot espagnol. Borja Iglesias, footballeur international, a décidé de mettre sur pause sa carrière internationale "jusqu'à ce que les choses changent."

Après la sortie de Luis Rubiales, Irene Montero, ministre espagnole en charge de l'Égalité, est aussi montée au créneau. "Le silence n'a pas fonctionné et discréditer la victime, ses réseaux de soutien et la revendication sociale féministe pour la garantie du droit à la liberté sexuelle ne fonctionnera pas non plus. Seul un oui est un oui", a-t-elle réagi sur X.