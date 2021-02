Droits TV L1 : ce qu'il va se passer lundi à la LFP après le boycott de Canal+

publié le 01/02/2021 à 14:36

Journée cruciale pour l'avenir du football français, lundi 1er février, avec la réattribution attendue par la Ligue de football professionnel des droits de diffusion de 80% de la Ligue 1 et la Ligue 2. Après la défection de Mediapro, les opérateurs intéressés avaient jusqu'à 12h pour déposer leurs offres.

Ce dépôt a débuté 10h, avec une remise des dossiers en mains propres... et un premier coup de théâtre, révélé par le quotidien L'Équipe et que nous sommes en mesure de vous confirmer : Canal+ et son actionnaire Vivendi ont décidé de ne pas participé pas à cet appel d'offres.

Pourquoi un tel boycott ? Car le "diffuseur historique" de la Ligue 1 souhaite que la LFP remette aussi sur le marché les deux matches qu'il diffuse lors de chaque journée. Canal reste donc dans une position frontale avec les dirigeants du football français, et ce litige se jouera sûrement devant les tribunaux. Vincent Bolloré, propriétaire de Vivendi, et Maxime Saada, président du groupe Canal vont jusqu'au bout de leur affrontement.

Qui sortira du chapeau ? Peut-être personne

Depuis 12h, un comité de pilotage examine les résultats de cette consultation. Autour de Vincent Labrune, de retour ces dernières heures d'un voyage express au Qatar, berceau du groupe beIN Sports - ce qui n'a rien d'innocent -, sont réunis le président de l'OL Jean-Michel Aulas, celui de Reims Jean Pierre Caillot, celui d'Ajaccio Christian Lecca, le représentant des joueurs Philippe Piat et, peut-être, Jacques-Henry Eyraud - la présence du président de l'OM ne nous a pas été confirmée eu égard à l'actualité de ces derniers jours.

Ce comité analyse les offres qualitatives. Quels sont les diffuseurs déclarés ? À partir de 16h, place à l'analyse des offres quantitatives : combien de millions d'euros sont proposés ? Et à 18h, présentation des recommandations de ce comité de pilotage au Conseil d'administration de la Ligue. Qui sortira du chapeau ? Peut-être personne, ce qui pourrait être catastrophique pour le football français... à moins qu'il y ait ensuite une négociation de gré à gré.