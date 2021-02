publié le 01/02/2021 à 15:48

Qui sera le nouveau diffuseur de la Ligue 1 après la défaillance de Mediapro ? Y en aura-t-il plusieurs ? La Ligue de football professionnel devait recevoir lundi 1er février avant 12h les offres des candidats intéressés avant de trancher. Premier coup de théâtre, Canal+ a décidé de ne pas participer à cet appel d'offres - beIN Sports non plus.

Mais selon Pierre Maes, cela "ne change pas grand chose, ce n'est pas une grande surprise. Canal+ ayant introduit deux recours contre l'appel d'offres, ça n'aurait pas été très cohérent finalement de leur part d'y participer", souligne l'auteur du livre Le Business des droits TV du foot, chez FYP Editions.



"Cet appel d'offres n'est pas à considérer comme quelque chose qui va changer fondamentalement ce qui est en train de se passer, poursuit-il. C'est plus une péripétie, presque une anecdote. Sauf surprise improbable, les résultats de l'appel d'offres seront médiocres, ou en tout cas en deçà des attentes des prix de réserve fixées par la Ligue et les clubs, et donc on reviendra à des discussions de gré à gré entre Canal et la Ligue.

Amazon est très minutieux sur ses investissements dans le sport Partager la citation





Selon les informations de RTL, quatre enveloppes auraient été déposées à la LFP par quatre candidats, dont un étranger. Les regards se tournent évidemment vers Amazon. Mais pour Pierre Maes, il s'agit là avant tout d'une "stratégie d'intox un peu basique (...) On sait très bien que Amazon est très minutieux sur ses investissements dans le sport, même s'il s'agit du Gafa qui investit de manière la plus significative en Europe". Pour le spécialiste, difficile d'envisager un investissement massif.

"Moi je crois surtout que ce que les fans et les téléspectateurs veulent c'est une offre simple, pas chère et complète, conclut Pierre Maes. On parle souvent de la musique et de Spotify et de Deezer et c'est vrai que c'est un bon exemple qui montre ce que le fan veut. Aujourd'hui, les offres qui sont sur le marché qui sont peu lisibles, qui aboutissent à une superposition d'abonnements avec des solutions extrêmement onéreuses, ça ne convient pas aux fans et ça les pousse vers le piratage".