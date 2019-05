Connaissez-vous les patrons des GAFAM ?

publié le 16/05/2019 à 13:02

Le salon Viva Technology 2019 ouvre ses portes et à cette occasion, nous vous racontons les destins de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ou Bill Gates…ceux que l'ont appelle les patrons des GAFAM... ils dirigent ces sociétés numériques qui font partie de notre quotidien : Google Amazon Facebook Apple Microsoft, on les appelle les GAFAM.

Qui sont-ils ?

Parmi ces géants du numérique, lequel est le plus puissant ?

Comment ont-ils créés ces géants du Web ?

Quelles sont leurs relations ?



Le journaliste d’RTL Martial You, nous dresse le portrait des patrons des GAFA. Google Amazon Facebook Apple…

à voir : Viva Technology 2019 au parc des Expos Porte de Versailles, du jeudi 16 au samedi 18 mai.