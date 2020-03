Coronavirus, Michel Hidalgo, fin de saison, Euro reporté... Le Graët se livre sur RTL

publié le 27/03/2020 à 21:24

C'est dans sa maison de Guingamp, en Bretagne (Côtes-d'Armor) que Noël Le Graët vit son confinement, "comme tout le monde", dit-il, et en restant "attentif" à ce qui se passe à l'extérieur, "près du football et des entreprises".

Avant de se pencher sur les conséquences économiques pour les instances et les clubs de la mise en pause de la saison 2019-2020, le président de la FFF a rendu un vibrant hommage à Michel Hidalgo. "Quel homme (...) C'est quelqu'un qui a énormément apporté, toujours avec talent et gentillesse". "C'était l'intelligence suprême".

Si l'homme de 78 ans espère ensuite que "le football reviendra, très vite", il insiste sur le fait que "la difficulté c'est le virus aujourd'hui (...) Chacun doit faire l'effort de respecter les consignes". "Si on peut reprendre vers début juin ou fin mai on sera ravi, poursuit-il. On veut terminer le championnat. A mon avis on ne peut pas le terminer avant fin juillet".

Sur le report de l'Euro 2020 d'un an, le patron du foot français se montre enfin fataliste : "Le championnat d'Europe reculé, c'est bien entendu difficile. Mais c'était la seule solution". Selon lui, il est tout de même "possible" que l'équipe de France dispute deux matches amicaux en juin.