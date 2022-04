Lors du tirage au sort de la Coupe du monde de football 2022 ce vendredi 1er avril à Doha, Didier Deschamps n'a pas eu l'idée de nous faire un frayeur, du goût de celle que nous avait faite l'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech le 1er avril 2008.

Il y a 14 ans jour pour jour, alors que les Bleus étaient en pleine préparation pour l'Euro, Raymond Domenech avait publié une vidéo faisant croire que l'équipe de France n'était pas prête pour l'Euro 2008 et qu'elle préférait donc renoncer. "On a beaucoup réfléchi, ce n'était pas évident mais on s'est dit que finalement la saison est très chargée pour les joueurs. On s'est dit, à quoi ça sert d'envoyer une équipe de France qui n'est pas compétitive à l'Euro", avait déclaré Raymond Domenech sur un ton très solennel.

"Le mieux c'est de dire : on n'y va pas. On a prévenu la FIFA, ils pensent qu'ils vont récupérer l'Écosse à notre place. Je préfère me préparer directement pour la Coupe du monde avec une équipe qui aura vraiment envie", poursuit-il. Et le sélectionneur de l'époque de conclure : "J'espère que j'ai réussi à vous convaincre, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes le 1er avril alors... au 29 juin", donnant ainsi rendez-vous aux Français pour le début de l'Euro.

Une blague qui n'avait pas porté chance aux Bleus, auteurs d'un Euro catastrophique, finissant derniers de leur poule.