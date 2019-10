et AFP

publié le 03/10/2019 à 13:40

Deuxième de la poule H des éliminatoires de l'Euro 2020 à égalité de points (15) avec la Turquie, l'équipe de France de football dispute sans doute les deux matches les plus importants de son parcours, vendredi 11 et lundi 14 octobre (20h45). Didier Deschamps et ses hommes se rendent en Islande, 3e avec 12 points, puis reçoivent les Turcs.

En septembre, les champions du monde ont rempli le contrat face à l'Albanie (4-1) puis Andorre (3-0) et profité du faux-pas islandais en Albanie. S'ils ne perdent pas à Reykjavik, ils prendront une option très sérieuse sur l'une des deux premières places qualificatives. Un succès sur la Turquie leur assurerait quasiment la 1re place et un meilleur tirage au sort ensuite. Le parcours éliminatoire se termine en novembre contre la Moldavie et en Albanie.

Lors de la phase aller, la réception de l'Islande au Stade de France fut une formalité (4-0). En Turquie, en revanche, les Bleus étaient tombés (2-0) pour la deuxième fois depuis leur sacre de Moscou face à la Croatie.