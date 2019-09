publié le 07/09/2019 à 18:30

En un an, la côte d'amour des Bleus auprès du grand public s'est effritée de 10 points, passant de 78% deux mois et demi après le sacre mondial en Russie à 68% en cette rentrée 2019. Les amateurs de football, eux, restent quasiment autant (89 contre 90%) à conserver une bonne opinion de la sélection de Didier Deschamps.

Dans l'immédiat, pour le match de qualification à l'Euro 2020 France-Albanie (samedi 7 septembre, 20h45) c'est Kylian Mbappé qui manquera le plus aux Champions du Monde, estiment les Français. Ces derniers sont optimistes pour l'an prochain : 61% jugent importantes les chances des Bleus de remporter le championnat d'Europe des nations en juin prochain.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 4 et jeudi 5 septembre auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 423 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Une popularité qui se maintient à un très bon niveau

14 mois après la fièvre de la Coupe du Monde en Russie, la popularité des Bleus reste élevée : 68% des Français en ont une bonne opinion (10% une très bonne, 58% une plutôt bonne). C'est 10 points de moins que début septembre 2018 mais 18 de plus qu'avant le 8e de finale France-Argentine, la frappe de Pavard, les accélérations fulgurantes de Mbappé.

Les amateurs de ballon rond, eux, restent très attachés à ce groupe, malgré la défaite en Turquie en juin ou aux Pays-Bas durant l'automne dernier. Ils sont 89% à avoir une bonne opinion de la sélection bleu-blanc-rouge (21% très bonne, 68% plutôt bonne).

Équipe de France : une popularité qui se maintient à un très bon niveau Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Depuis l'Euro 2016 (finale perdue face au Portugal en prolongation), les Bleus ne sont jamais tombés sous la barre symbolique des 50% d'opinion favorable.

Équipe de France : une popularité qui se maintient à un très bon niveau Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Mbappé grand absent de France-Albanie et France-Andorre

Sur le papier, l’équipe de France doit logiquement s’imposer contre l’Albanie et Andorre lors de ses deux prochains matches de qualification à l'Euro 2020, samedi 7 et mardi 10 septembre (20h45) au Stade de France. Elle est toutefois privée de plusieurs joueurs dont trois cadres : N'Golo Kanté, Paul Pogba et Kylian Mbappé.



Notre sondage montre qu’encore une fois la jeune pépite du football tricolore est LA star des Bleus, LE joueur qui fait la différence. 70% des Français et 71% des amateurs de football estiment en effet que c’est le numéro 7 parisien qui manquera le plus durant ces deux

matches.

Mbappé grand absent de France-Albanie et France-Andorre Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Euro 2020 : les Français globalement confiants

S'ils parviennent à terminer à l'une des deux premières places du groupe H des qualifications, dans lequel figurent la Turquie, l'Islande et la Moldavie en plus de l'Albanie et d'Andorre, les Bleus pourront rêver de marcher dans les pas de leurs aînés et de remporter l’Euro après la Coupe du Monde, comme en 2000.



Pour le championnat d'Europe des nations 2020, les Français sont globalement confiants : 61% d’entre eux estiment que les chances de victoire finale des Bleus sont importantes. Mais lorsque l’on s’intéresse au détail des résultats, on note qu’ils ne sont que 6% à juger ces chances sont très importantes.



Les amateurs de football sont plus confiants pour leur équipe : 79% d’entre eux estiment que les chances des Bleus sont importantes, dont 12% très importantes.

Euro 2020 : les Français globalement confiants Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Umtiti préféré à Laporte et Lenglet pour épauler Varane

Si Raphaël Varane semble indéboulonnable de l’axe de la défense tricolore, de nombreuses questions se posent sur l’identité de son acolyte. Samuel Umtiti a pour le moment la faveur des Français (49%) et des amateurs de football (61%). Pourtant, le héros de la demi-finale face aux Belges est aujourd’hui barré par un autre Français en club. Clément Lenglet a profité des blessures de l’ancien Lyonnais pour s’imposer aux côtés de Gérard Piqué.



Pour le moment, Lenglet n’est que la troisième piste pour les Français (19%) et les

amateurs de football (17%). Entre les deux joueurs du Barça, Aymeric Laporte n’aura pas l’occasion de convaincre plus de Français (27%) et d’amateurs de football (21%) qu’il

doit être titulaire en équipe de France. Sa blessure devrait en effet le priver des terrains jusqu’en janvier prochain.

Équipe de France : Umtiti préféré à Laporte et Lenglet pour épauler Varane Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

La rédaction vous recommande