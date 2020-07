publié le 08/07/2020 à 16:48

Adrien Rabiot n'est pas près d'oublier son premier but sous ses nouvelles couleurs, celles de la Juventus Turin, près d'un an après son arrivée. Face à l'AC Milan, lors de la 31e journée de Serie A, le milieu de terrain français a ouvert son compteur avec les Bianconeri au terme d'une action solitaire de grande qualité.

Juste après la pause, à la 47e minute de jeu, l'ancien Parisien récupère le ballon à 70 mètres du but adverse, puis accélère sur la droite du terrain en déposant deux Milanais au passage. Le Français profite ensuite de l'appel de son coéquipier Gonzalo Higuain pour s'ouvrir l'espace et à 20 mètres, il décroche une frappe parfaite qui finit sa course dans la lucarne de Gianluigi Donnarumma, impuissant.

Ce but exceptionnel n'empêchera pas la défaite de ses coéquipiers qui, après avoir mené 2 buts à 0, ont finalement perdu 4 buts à 2, après une dernière demi-heure mémorable des Milanais qui ont marqué à quatre reprises en moins de vingt minutes. Malgré ce revers, le quatrième de sa saison, la Juventus Turin reste solide leader du championnat italien avec 7 points d'avance sur son dauphin, la Lazio Rome. L'AC Milan est quant à lui remonté à la 5e place.

[⚽ VIDÉO BUT] 🇮🇹

😍 Mais quel buuuuut d'Adrien Rabiot !

🔥 L'ancien Parisien fait un raid de 70 mètres tout seul avec slalom + petit pont !

🚀 Le milieu de la Juve conclut sur une lourde frappe en pleine lucarne !https://t.co/VnIcapxToO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2020