et AFP

publié le 03/04/2019 à 16:45

À près de deux mois du coup d'envoi "sa" Coupe du Monde à domicile (7 juin-7 juillet), l'équipe de France féminine veut encore "peaufiner quelques détails" et passe jeudi 4 avril à Auxerre (21h) son ultime gros test face au Japon, finaliste du dernier Mondial. Les Bleues affronteront ensuite le Danemark lundi 8 avril à Strasbourg (21h).



Ces deux adversaires ont été choisis à dessein : selon la sélectionneure Corinne Diacre, Japonaises et Danoises "ont des styles de jeu assez similaires" à ceux de la Corée du Sud et de la Norvège, que la France rencontrera au premier tour de la Coupe du Monde, dans son groupe A (avec le Nigeria).

Fin février, ses Bleues se sont inclinées contre l'Allemagne (1-0), l'un des principaux concurrents pour le titre mondial, avec les États-Unis. En attaque, l'absence de la buteuse Eugénie Le Sommer, blessée, s'est faite cruellement ressentir. Cette fois, la Lyonnaise aux 157 sélections fête son retour, après de bonnes performances sur les terrains, dont un doublé en Ligue des champions contre Wolfsbourg pour envoyer Lyon en demi-finales (4-2).

Le programme à venir des Bleues :

Préparation :

Jeudi 4 avril (21h) : France-Japon à Auxerre

Lundi 8 avril (21h) : France-Danemark à Strasbourg

Samedi 25 mai (16h) : France-Thaïlande à Orléans

Vendredi 31 mai (21h) : France-Chine à Créteil



Mondial :



Vendredi 7 juin (21h) : France-Corée du Sud à Paris (Parc des Princes)

Mercredi 12 juin (21h) : France-Norvège à Nice

Luindi 17 juin (21h) : Nigeria-France à Rennes