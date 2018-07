publié le 10/07/2018 à 20:28

C'est le grand soir. Les Bleus de Didier Deschamps affrontent ce mardi 10 juillet, à 20 heures, leurs voisins belges dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Monde en Russie. L'équipe de France peut compter sur la présence de quelque 2.000 supporters qui ont fait le déplacement au stade Krevtoski de Saint-Petersbourg. Parmi ces supporters, un bataillon de personnalités bleu blanc rouge.





Les épouses sont en tribune avec amis et enfants des joueurs. La compagne de Benjamin Pavard, l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani, l'actrice Pamela Anderson qui partage la vie d'Adil Rami, Isabelle Matuidi… Toutes sont là.

Ils n'ont pas forcément de lien de parenté avec les Bleus, mais les peoples sont en nombre ce mardi 10 juillet à Krevtoski. Le rappeur et acteur Joey Starr, le chanteur Patrick Bruel et le présentateur de télévision Nagui peuvent être aperçus à Saint-Pétersbourg.

> Suivez France-Belgique en direct.

Les champions de 98 présents

Côté politique, le président de la République Emmanuel Macron l'avait promis : il assiste ce soir au match depuis le stade Krevtovski. L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, passionné de football, a lui aussi fait le déplacement en tribunes.



Le monde du foot est nécessairement bien représenté en cette soirée d'anthologie. L'ancien international Jean-Pierre Papin et l'ancien entraîneur Guy Roux sont arrivés à Saint-Petersbourg aux côtés d'Emmanuel Macron. Les présidents de l’OM - Jacques-Henry Eyraud -, du Paris Saint-Germain - Nasser Al-Khalaïfi - et de l'Olympique lyonnais - Jean-Michel Aulas - sont tous sur place.



Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot représentent la Ligue de Football professionnel (LFP). Les champions de 1998 Laurent Blanc et Christian Karembeu, également présents dans les gradins, porteront, on l'espère, chance aux Bleus. Toute la gouvernance de la Fédération française de football (FFF) est mobilisée sur place.