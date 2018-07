publié le 01/07/2018 à 17:44

Il a été l'un des héros lors du 8e de finale. Si Kylian Mbappé a été l'homme du match contre l'Argentine, Benjamin Pavard a fait parler de lui en inscrivant une splendide reprise de volée à l'entrée de la surface. Un pur bijou que le défenseur de Stuttgart a pu commenter alors qu'il était l'invité de Téléfoot ce dimanche 1er juillet à Istra, lieu du camp de base de l'équipe de France pendant toute la durée de la compétition.



Une émission pleine d'émotions pour le latéral français, qui a également pu découvrir une courte vidéo de ses parents. Un message plein d'amour : "Félicitations pour la victoire, la qualification et surtout ce but extraordinaire qui nous a fait vibrer. Nous sommes très fier de toi et nous vivons un moment magique grâce à toi. Bonne chance pour la suite", ont lancé devant leur caméra Nathalie et Frédéric Pavard.



Des mots simples qui ont particulièrement touché le défenseur français, qui a quitté le domicile familiale dès l'âge de 10 ans pour rejoindre l'internat. "Ce sont mes parents, ils ont fait énormément de sacrifices depuis que je suis tout petit. Tous les kilomètres qu’ils ont fait pour moi, c’est énorme. Ils comptent tellement pour moi, c’est aussi une récompense pour eux car ils sont toujours là pour me soutenir", a-t-il déclaré les larmes aux yeux.