publié le 06/05/2018 à 12:31

C'est un ping pong de petites phrases et d'attaques en conférence de presse qui risque de durer encore un peu, polluant la fin de saison en Ligue 1 Conforama. L'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais se toisent, et après les présidents depuis plusieurs semaines, les entraîneurs sont entrés dans la danse de cette guerre de communication aux accents de chamailleries de cours d'école.



Si Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas se sont livrés à une bataille médiatiques, concernant les accusations sous-entendues du président marseillais d'influence de la commission de discipline de la LFP par le boss lyonnais, leurs entraîneurs semblent avoir pris le relais.

Rudi Garcia avait assuré soutenir son président à 100% dans ses déclarations, avant de réussir à qualifier son équipe pour la finale de Ligue Europa. Le lendemain, vendredi 4 mai, Bruno Génésio arrivait en conférence de presse les flèches aiguisées et une cible accolée à son homologue phocéen. "Pour le foot français c'est une bonne chose, il faut féliciter l'OM pour sa qualification, ils sont en finale ", a-t-il débuté avec élégance et sens de la communication.

Mais la suite sera beaucoup plus cinglante. "Je pense qu'ils n'ont pas trop à se plaindre de l'arbitrage sur les deux matchs cette fois, ça les changera un peu de leurs habitudes", a repris l'entraîneur de l'OL. Une allusion à la fâcheuse habitude de Rudi Garcia à tancer l'arbitrage, et à clamer qu'il a hâte que le vidéo-arbitrage arrive en Ligue 1.

Pour Garcia, l'OL serait 4e sans les arbitres

Mais le champion de France 2011 avec Lille ne semble pas être homme à laisser passer l'attaque. "C'est sûr que lui ne peut pas s'en plaindre de l'arbitrage tout au long de la saison", s'est échauffé en préambule le coach de l'OM concernant son rival.



"S'il regarde l'arbitrage, qu'il regarde le match en entier. Il verra qu'on aurait pas eu jouer la prolongation, que leur deuxième but (celui de Salzbourg) est entaché d'un double hors-jeu et d'une main, et qu'à la 87e il y a un penalty flagrant (pour l'OM)", a répondu Rudi Garcia à propos du match de demi-finale retour. "Il devrait surtout bénir qu'il n'y ait pas l'assistance vidéo cette saison. Sinon, il serait 4e et décroché", a-t-il taclé ensuite.

La risposte d'Aulas et de l'OL sur Twitter

Une réponse qui n'a, bien entendu, pas laissé de marbre la patron de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas. "Cette fois-ci je pense sincèrement que coach Garcia a aussi disjoncté avec ses nouvelles accusations publiques sur l'arbitrage en faveur de l'OL", a twitté le président lyonnais. Il a jugé les propos "insupportables et pas acceptables !".

Garcia clashe Genesio @OL @lfp @FFF @ l'équipe @Le_Progres cette fois si je pense sincèrement que coach Garcia a aussi disjoncté avec ses nouvelles accusations publiques sur l'arbitrage en faveur de l'OL sont insupportables et paS acceptables! https://t.co/uzSbteZvpf — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 5 mai 2018

Dans la foulée, il a relayé les publications du compte officiel de l'OL, qui reprenait certains faits de jeu défavorables à Lyon en parallèle à d'autres qui ont été favorables à Marseille. Les joueurs quant à eux iront ferrailler ce dimanche 6 mai pour tenter d'arracher des qualifications en Ligue des champions.