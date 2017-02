publié le 17/02/2017 à 09:31

Joey Starr sera pour la première fois au théâtre à partir du 6 mars pour 8 représentations exceptionnelles. Il va interpréter seul en scène au théâtre de l'Atelier : Éloquence à l'Assemblée. Il s'agit d'une dizaine de textes écrits par des hommes politiques et prononcés à l'Assemblée nationale. Pas les Fillon, Macron et autres Hamon et Mélenchon, non...



Des hommes politiques qui furent aussi pour la plupart des poètes, essayistes ou romanciers, comme Lamartine, Jules Ferry, Jean Jaurès, Tocqueville, Aimé Césaire, sans oublier Robespierre ou l'Abbé Grégoire. Ils ont écrit des textes considérés aujourd’hui comme essentiels, que ce soit sur le crime, la colonisation, la paix, la misère, l'éducation, la peine de mort ou encore le suffrage universel. Quelle drôle d'idée quand même de faire dire des textes si républicains par le leader de NTM qui n’a pas toujours entretenu de bonnes relations avec les autorités.

Des propos visionnaires écrits par des poètes

La drôle d'idée vient de Jérémy Lippmann, le metteur en scène qui avait triomphé avec sa Venus à la fourrure interprétée par Marie Gillain et Nicolas Briançon. Jérémie Lippmann se dit atterré par la pauvreté du discours politique actuel, le manque de vision de ceux qui nous gouvernent. Il est allé voir comment c'était avant. Et en lisant les discours de ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays, il a d’abord été fasciné par la beauté de la langue, la richesse du vocabulaire, la puissance des formules. Certains propos s’avérant visionnaires, il a pensé leur redonner l’actualité qu’ils méritent.

Et qui d’autre qu’un rebelle pour donner du poids à un discours de sagesse ? Joey Starr est-il soluble dans la démocratie parlementaire ? "Le projet m'a plu, mais je n'avais pas de velléité particulière pour faire du théâtre. Ça sera une lecture, mais il y a une mise en scène assez dingue. Je fais des choses que je n'ai jamais faites, comme monter sur scène tout seul, lire et jouer en même temps, c'est pas forcément évident. On ne sera pas juste sur un pupitre et envoyer le pâté, on va amener quelque chose de très moderne là-dessus".

L'ex-membre de NTM (nique ta mère) lit aussi des textes de femmes, et pas n’importe lesquelles, à commencer par pionnière du féminisme Olympe de Gouges. Mais pour lui, "peu importe l'individu, le discours de Simone Veil, par exemple, n'a pas de sexe (...) Malgré les époques, ce qui est dit est très évident".



Il est comme un fauve en cage. Ce qui est la première définition de l’acteur. On se rend compte qu’il n’a pas besoin d’autre chose que sa voix, sa gueule de mauvais garçon pour faire peur aux bourgeois. Et c’est probablement ce grand frisson-là que les bourgeois-bohèmes vont aller rechercher au théâtre de l’Atelier.

Un artiste toujours engagé politiquement

Joey Starr répète depuis trois semaines, à un rythme soutenu parait-il. On ne s’improvise pas tribun. C’est un vrai boulot. Mais les répétitions ne l'empêchent pas de s'intéresser à la politique, au contraire. Et il n’oublie pas de sensibiliser ses enfants, Mathis et Khalil Morville, à l’actualité. "Ils sont tous les deux allés à la manif pour Théo, donc ils sont pas insensibles à ça, ils savent ce qu'il se passe, ils comprennent pourquoi on va à une manif, c'est à dire pas pour se montrer mais parce qu'il s'est passé quelque chose et que la majorité silencieuse se réveille à un moment donné".

Il avait d'ailleurs fondé en 2005 Le collectif Devoirs de mémoires pour la préservation de l'histoire durant les périodes d'esclavage et de la colonisation française. Joey Starr avait jadis appelé les jeunes des banlieues à s'inscrire sur les listes électorales, et à voter. Il avait aussi soutenu Olivier Besancenot.



"Aller voter, bien sûr que ça a son importance, c'est exercer sa citoyenneté, pour le comédien. Mais il faudrait que le vote blanc soit comptabiliser, qu'on trouve quelque chose (...) Ce qui serait beau dans un monde idéal, ça serait de pouvoir voter pour des idées, et pas juste pour de la politique politicienne". Joey Starr sera dès le 6 mars et pour 8 représentations exceptionnelles au théâtre de l'Atelier dans Éloquence à l'Assemblée.