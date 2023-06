Real Madrid : après 14 saisons, Karim Benzema quitte le club

Karim Benzema quitte officiellement le Real de Madrid, un club qu'il avait rejoint en 2009 en provenance de l'Olympique Lyonnais. "Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est l'une de nos plus grandes légendes", indique le club Merengue dans un communiqué.



En quatorze saisons et 647 apparitions sous le maillot madrilène, l'avant-centre a remporté vingt-cinq titres, un record : cinq Ligues des Champions, cinq Coupes du monde des Clubs, quatre Supercoupe d'Europe, quatre Liga, trois coupes du Roi et quatre Supercoupe d'Espagne. Le Ballon d'Or 2022 est le deuxième meilleur buteur du club de tous les temps avec 353 buts. Il est également le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en championnat et en Coupe d'Europe.



"Les Madrilènes et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l'un des grands mythes de notre club et l'une des grandes légendes du football mondial", précise également le communiqué.