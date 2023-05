Selon la rumeur, l'un des freins au transfert de Lionel Messi en Arabie Saoudite serait la réticence de sa femme, Antonela Roccuzzo, à poser ses valises à Riyad. Pourtant, sur les réseaux sociaux, Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano, semble couler une vie plutôt paisible.

Après un court séjour à l'hôtel, le couple brésilo-portugais s'est offert une luxueuse villa. Sur une photo postée par Georgina sur Instagram, celle-ci serait située à Riyad et offre une piscine et des superficies XXL. Et d'après le tabloïd anglais Mirror, cette propriété se situe "dans un complexe exclusif avec une sécurité de haut niveau et un accès direct aux magasins, restaurants, gymnases et autres commodités".



La star de "Moi Georgina", une télé-réalité Netflix qui lui est consacrée, a d'ailleurs déclaré dans une interview accordée à la marque Laverne se sentir "très en sécurité" à Riyad et y apprécier "les fortes valeurs familiales".



Leurs enfants, eux, se sont visiblement bien intégrés. Georgina avait ainsi expliqué, il y a quelques semaines et toujours sur Instagram, "nos enfants ont trouvé de bons amis et sont très contents de leur nouvelle école à Riyad".

Cristiano Ronaldo frustré ?

Seulement, sportivement, Cristiano Ronaldo serait frustré et s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises pour ses coups de sang. Une avocate a d'ailleurs récemment demandé son expulsion du pays pour avoir effectué "un geste obscène". Surtout, les résultats d’Al-Nassr, son club, sont décevants. Aussi, selon RMC Sport, "le joueur peine à s’acclimater à son nouveau pays en raison notamment de la barrière de la langue et d’une culture très différente de l’Europe" et envisagerait de rentrer à Madrid.

Comme quoi, le décor de carte postale ne suffit pas toujours...

