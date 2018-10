publié le 22/10/2018 à 22:41

Cristiano Ronaldo le clame haut et fort : il est un "exemple" sur et en dehors du terrain, malgré l'enquête ouverte par la police de Las Vegas sur des allégations de viol, remontant à juin 2009. "Je sais que je suis un exemple. 100%. Sur le terrain et en dehors du terrain", a déclaré lundi 22 octobre le quintuple Ballon d'or en conférence de presse, avant le choc de la Ligue des champions contre son ancien club Manchester United, mardi 23 octobre.



"Je suis toujours souriant, je suis un homme heureux, je suis béni de jouer dans un club fantastique, j'ai une famille fantastique, j'ai quatre enfants, je suis en bonne santé. J'ai tout ce qu'il faut. Le reste ne me perturbe pas. Je vais très très bien", a commenté l'attaquant lundi à Manchester. "Dans cette situation, je ne vais pas mentir. Mes avocats sont confiants et bien sûr moi aussi. Le plus important, c'est que j'aime le football, j'aime ma vie. Le reste, j'ai des gens qui s'en occupent. Bien sûr, la vérité vient toujours en premier. Alors, je vais bien", a-t-il ajouté.

Une relation "complètement consentie"

Visé par des accusations de viol aux États-Unis, Ronaldo avait assuré le 10 octobre avoir eu une relation "complètement consentie", selon un communiqué de l'un de ses avocats. La star portugaise se trouve dans la tourmente après des accusations de viol aux États-Unis, une affaire qui remonte à près de dix ans.

Début octobre, la police de Las Vegas a ouvert une enquête sur les accusations portées par Kathryn Mayorga, 34 ans aujourd'hui, qui affirme dans une plainte au civil que le footballeur l'a violée le 13 juin 2009. Les accusations n'ont pas encore affecté la forme de Ronaldo sur le terrain. Depuis qu'il a rejoint la Juventus en provenance du Real Madrid pour 112 millions d'euros en juillet dernier, Ronaldo a marqué cinq buts lors de ses six dernières sorties dans le Championnat d'Italie.