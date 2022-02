DÉBAT - PSG : pourquoi le spectacle n'est-il pas au rendez-vous malgré les millions dépensés ?

Mbappé, Bernat, Messi, Verratti, Paredes, Kimpembe et Danilo au Parc des Princes le 31 janvier 2022

L'embellie constatée face à Reims huit jours plus tôt en Ligue 1 (4-0) n'a pas duré. Le PSG est retombé dans ses travers en 8e de finale Coupe de France en concédant le nul (0-0) face à Nice avant de tomber lors de la séance de tirs au but (4 à 5). C'est la première fois depuis janvier 2014 que le club de la capitale est éliminé si tôt de l'épreuve (en 16es face à Montpellier à l'époque).

Certes, Nice pointe à la 2e place en Ligue 1, derrière Paris. Certes, Mauricio Pochettino était (encore) privé de nombreux cadres, de Neymar à Angel Di Maria en passant par Marquinhos, Achraf Hakimi ou Idrissa Gueye. Mais il y avait tout de même du beau monde sur la pelouse du Parc des Princes : Lionel Messi, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé dans la dernière demi-heure.

Alors pourquoi cette nouvelle pale copie ? Qu'est-ce qui cloche malgré les millions d'euros investis ? Pour Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football sur RTL, pointe d'abord Pochettino. "C'est vrai que ça fait un an qu'il est là. L'équipe est un peu à l'image de son entraîneur, et là c'est Droopy, toujours les bras ballants, 'ça va aller mieux la prochaine fois, on est déçus...'".

Le journaliste souligne aussi l'approche de la Coupe du monde 2022 : "Le Qatar a voulu encore plus investir sur Messi, sur Sergio Ramos. Finalement, on a constitué une palette de stars qui n'a plus rien à voir avec la construction d'un effectif pensé pour le sport".