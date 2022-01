PSG : Mauro et Wanda Icardi de nouveau en pleine crise ?

Un compte Instagram supprimé, une photo sans alliance et internet s'enflamme. Le couple sulfureux Wanda et Mauro Icardi est-il à nouveau au bord de la rupture ? Les doutes ont été ravivés après que l'épouse et agent de l'attaquant du PSG a changé sa photo de profil sur Instagram, pour mettre une photo d'elle sans alliance.

Depuis, Mauro Icardi a carrément supprimé son compte Instagram, sur lequel il postait régulièrement des photos de leur couple. En octobre dernier, les problèmes de couple de l'Argentin avaient déjà agité la planète people, en particulier en Argentine. La femme du footballeur, Wanda Nara, avait publié un post à propos d’une supposée infidélité de son mari, lui reprochant d'avoir "ruiné une autre famille pour une sal...".

Dans une opération de reconquête, l'Argentin avait alors quitté Paris pour Milan. À l'époque, Wanda Nara avait déjà posté une photo de sa main dénuée de toute bague. "J'aime mieux ma main sans anneau", écrivait-elle. Après quelques jours de tumulte, le couple avait finalement affiché sa réconciliation.