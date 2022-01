C'était le 12 juin dernier. En plein match contre la Finlande à Copenhague, en ouverture de l'Euro, Christian Eriksen s'était effondré au milieu de la pelouse. Après de longues minutes d'incertitudes quant à son état de santé, une équipe médicale avait réussi à le réanimer grâce à des massages cardiaques.

Sept mois plus tard, la star danoise est prête à rechausser les crampons et reprendre la compétition. Il pose donc ses valises à Londres pour évoluer avec Brentford, club pensionnaire de Premier League, et ce, malgré l'implantation d'un stimulateur cardiaque (DAI) afin de réguler son rythme cardiaque. Posé sous la peau, en dessous de la clavicule, le DAI dispose d'électrodes, qui peuvent être reliées au cœur de différentes manières. L'appareil analyse en permanence le rythme cardiaque, à la recherche d'une éventuelle anomalie.

Christian Eriksen avait dû rompre, en décembre dernier, son contrat avec l'Inter Milan car les autorités italiennes interdisent à tout joueur professionnel portant un stimulateur cardiaque d'exercer son métier dans le pays. En Angleterre, le pacemaker n'est pas un obstacle. Les sportifs décident eux-mêmes s'ils sont en capacité de continuer à pratiquer leur sport, rapporte Skysports.

Toutefois, le milieu de terrain passé par Tottenham n'est pas encore prêt physiquement à disputer un match de grande intensité avec les Bees. "Il est en forme mais il doit encore travailler pour pouvoir disputer un match, et j'ai hâte de le voir travailler avec les joueurs et le staff pour revenir à son meilleur niveau", a déclaré Thomas Frank, manager de Brentford et compatriote d'Eriksen.