Marketing sur les réseaux sociaux : gare aux arnaques des influenceurs

C’est un marché en pleine expansion, celui du marketing d’influence. L’audience peut se compter en millions d’abonnés, et les fraudes s’y développent. À tel point, que c’est devenu l’une des priorités des traques aux arnaques de l’administration. Dans le monde merveilleux des influenceurs, une jeune femme populaire teste un shampoing, un garçon fait le buzz sur sa dernière paire de baskets, raconte son dernier voyage ou compare des téléphones. Le tout sous les yeux ébahis d’une vraie communauté de fans. Ils sont environ 150.000 en France, et ils ont une audience réelle. 10% d’entre eux sont suivis par plus d’un million de personnes. Il s’agit souvent d’un public jeune, mais pas seulement, sur les réseaux YouTube, Instagram, Twitter, TikTok notamment.

Si les influenceurs gagnent la plupart du temps moins de 5.000 euros par an, les plus connus sont riches à millions. Cette tendance, encore inexistante il y a 15 ans, se développe en France et dans le monde. Le site spécialisé Reech chiffre le marché total de l’influence à 15 milliards de dollars en 2022.

Jusqu’ici, tout va bien... Mais qui dit business, dit arnaques et appât du gain. C’est d’autant plus insupportable qu’il est souvent question de communautés jeunes, parmi les victimes. Certains influenceurs profitent de leur notoriété, soit pour faire la promotion de produits sans dire qu’ils sont payés par les marques, soit, et c’est encore pire, organisent des escroqueries.

Exemple typique : un influenceur qui proposerait un bon plan CPF : s’inscrire à une formation et toucher de l’argent. Un autre influenceur qui promettrait la richesse en un claquement de doigts via un investissement en crypto-monnaies. Tous ces mirages sont des arnaques. Un conseil avec ce type de vidéo : la seule chose à faire est de les signaler. Un site existe pour ces signalements : SignalConso.

Des signalements en hausse et une vaste enquête qui débute

Le business des influenceurs devient une vraie préoccupation des pouvoirs publics. D’après les chiffres que RTL s'est procurés, l’an dernier sur un an, SignalConso totalisait une centaine de plaintes. Cette année, depuis le début de l’année, les pratiques des influenceurs font déjà l’objet de 600 signalements. C’est l’équivalent de trois signalements par jours.

Les arnaques et maladresses des vendeurs d’influence deviennent même l’une des priorités 2022 de la DGCCRF, qui traque notamment les pratiques commerciales trompeuses. L’an dernier la direction a déjà infligé 20.000 euros d’amendes à l’influenceuse et star de téléréalité Nabilla. Désormais, des enquêteurs se déploient pour éplucher partout en France, les pratiques des réseaux sociaux. La loi s’adapte également. Dans le paquet de mesures dédiées au pouvoir d’achat, l’Assemblée Nationale vient d’adopter un alourdissement des peines, jusqu’à 7 ans de prison en cas de pratique commerciale trompeuse en bande organisée.

C’est un enjeu tel que les ministres Bruno Le Maire et Olivia Grégoire sont régulièrement intervenus sur le sujet ces derniers mois, et les professionnels du secteur s’organisent pour informer sur les bonnes pratiques. Les professionnels de la publicité, l’ARPP, créent une charte de l’influenceur, avec des modules de formation, et même l’autorité des marchés financiers s’y met, à coup de campagnes de sensibilisation. Il y a urgence car les sommes détournées augmentent. Sur la cryptomonnaie par exemple, l’AMF évalue les montants détournés en faux investissements à 35.000 euros en moyenne, par victime.

La lutte contre les arnaques se mène en plus sur les réseaux sociaux, avec un soutien inattendu de poids, celui du rappeur Booba, parti en guerre à sa façon, avec ses près de 6 millions d’abonnés, contre ce qu’il appelle les "influvoleurs". En réalité, ce marché est en cours de structuration et dans le monde des influenceurs, comme pour n’importe quel marché, il y a à la fois les passionnés, les passionnants… Et les écrans de fumée.

