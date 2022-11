Coupe du monde 2022 : comment le Qatar peaufine les derniers préparatifs

Le Qatar va accueillir la plus grande des compétition de football dans 17 jours

Alors que la coupe du monde de football débute d'ici 17 jours au Qatar avec une première rencontre entre le pays hôte et l'Équateur, le pays se prépare encore et peaufine les derniers préparatifs avant le jour J.

En douze ans, depuis qu'il s'est vu attribuer la Coupe du monde de football, le Qatar a réalisé des travaux herculéens : construction de sept stades et rénovation d'un huitième, construction d'un métro, de routes, d'hôtels et même d'une ville nouvelle, Lusail, au nord de la capitale. "Tous les travaux liés à la Coupe du Monde seront terminés dans les temps", a assuré le responsable du marketing au sein du comité d'organisation du Mondial ce jeudi 3 novembre.

Dans la dernière ligne droite avant la compétition, des milliers d'ouvriers s'activent encore jusque tard dans la nuit pour terminer certains hôtels ainsi que les fans zones. Les drapeaux et les images de la mascotte La'eeb se multiplient à travers Doha depuis septembre, marquant l'imminence du plus grand événement jamais accueilli par le petit émirat du Golfe. Un peu plus au nord, des étincelles éclairent encore le club de golf de Doha, où l'on installe une des scènes qui accueillera les nombreux concerts prévus pendant le Mondial.

A Lusail, vers le stade de 80.000 places qui accueillera la finale de la Coupe du monde le 18 décembre, se trouvent toujours quatre immenses tours argentées surplombant de petits bâtiments d'habitation. Sur les trottoirs en travaux, quelque deux cent ouvriers descendent chaque soir d'un bus. Il est 22h45, leur nuit de travail commence à peine. Rendez-vous le 20 novembre.

