Coupe du monde 2022 : quel pays comptera le plus de supporters au Qatar ?

Les supporters français sont attendus à Doha pour encourager les Bleus lors des trois premiers matchs de l'équipe de France, contre l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Ils ont aussi prévu de faire la fête dans la rue et les fan zones de Doha. Parmi eux se trouvera Hervé Mougin, président du groupe de supporters "Les Irrésistibles" : "Hâte de voir le côté sportif commencer, et de découvrir ce pays dont on a tant parlé. On va quand même être assez nombreux sur les trois premiers matchs, entre 4.000 et 6.000 par match", confie-t-il au micro de RTL.

La France fait partie des 10 nations qui ont acheté le plus de billets pour voir cette coupe du monde. Sur place, les supporters d'autres équipes nationales sont déjà arrivés. Notamment une petite centaine de Brésiliens, qui ont fait une entrée avec tambours, trompettes, drapeaux et froufrous aux couleurs du Brésil. Ils devraient être plusieurs milliers dans quelques jours.

Le plus gros contingent devrait être celui des Mexicains, qui pourrait compter 80.000 supporters. Talonnés par les Argentins, que l'on a vu chanter sur le port de Doha depuis plusieurs jours.

