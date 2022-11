Coupe du monde : la France "va se servir des erreurs du passé pour ne pas les reproduire", assure Alain Boghossian

Quel sera le résultat de l'équipe de France à la Coupe du monde 2022 ? Avant de connaître la réponse définitive à cette question, les Bleus débutent leur compétition face à l'Australie ce mardi 22 novembre. "On arrive avec nos forces et notre étiquette d'équipe championne du monde", avance Alain Boghossian, champion du monde avec la France en 1998 et consultant pour RTL.

L'équipe de France a déjà eu, dans le passé, cette étiquette d'équipe championne du monde. C'était à l'occasion du Mondial 2002. L'ancien milieu de terrain, présent lors de cette Coupe du monde, fait le lien entre la situation de 2002 et celle de 2022. "Il y a beaucoup de similitudes avec 2002", pense Alain Boghossian. L'absence de Karim Benzema rappelle d'ailleurs le flou de l'époque autour de Zinédine Zidane. "La blessure de Zinédine Zidane avait peiné l'équipe, c'était compliqué de jouer sans lui".

Avec 2 défaites et 1 résultat nul au compteur, la sélection française n'était pas parvenue à passer les poules lors de la Coupe du monde 2002. Alain Boghossian espère que les Bleus de Didier Deschamps ne vont pas connaître le même destin, vingt ans plus tard. "L'équipe est très motivée et va se servir des erreurs du passé pour ne pas reproduire ", confie le champion du monde. Quatre ans après le sacre de 2018, 10 champions du monde sont présents au Qatar pour défendre le titre.

