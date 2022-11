Six jours après son arrivée au Qatar, l'équipe de France entre à son tour dans la Coupe du monde 2022. Et comme quatre ans plus tôt en Russie, son premier adversaire est l'Australie (groupe D), mardi 22 novembre à 20h heure française. Les Bleus auront ensuite sur leur route au premier tour le Danemark (samedi 26, 17h) et la Tunisie (mercredi 30, 16h).

En 2018, les hommes de Didier Deschamps avaient eu toutes les peines du monde à se défaire des Australiens (2-1). Quatre minutes après l'ouverture du score d'Antoine Griezmann sur penalty (58e), Mile Jedinak égalisait lui aussi sur penalty (62e). La délivrance était intervenue à la 81e grâce à un but contre son camp d'Aziz Behich (81e).

Pour autant, les Français sont très majoritairement confiants avant ce France-Australie 2022, selon notre sondage (réalisé avant le forfait de Karim Benzema) : 65% d'entre eux prédisent une victoire. Ils sont que 25% à anticiper un match nul et 9% à penser que les Australiens sont capables de battre les Bleus.

Chez les amateurs de football, le pronostic de victoire des champions du monde en titre grimpe à 84%. 10% voient un match nul, 6% un succès des "Socceroos".

Coupe du monde 2022 : 65% des Français pensent que la France va battre l'Australie Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 460 amateurs de football.

