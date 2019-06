Coupe du Monde féminine 2019 : "On n'est pas à notre sommet", dit Lizarazu sur RTL

publié le 18/06/2019 à 07:25

Une victoire étriquée contre le Nigéria, mais une victoire tout de même. L'équipe de France féminine, grâce à sa rencontre remportée 1 à 0 lundi 17 juin à Rennes, termine à la première place du groupe A du Mondial-2019 en signant trois succès en trois matches. Un sans-faute encourageant pour la suite de la compétition, même si pour Bixente Lizarazu, cette équipe de France doit encore faire mieux.



"Si on veut aller loin dans cette compétition, et si on veut offrir une opposition de qualité face aux cadors, il va falloir que l'on monte très clairement en intensité", estime le consultant RTL. "La première période contre le Nigeria, c'était vraiment un rythme trop faible, trop mou. Il n'y avait pas suffisamment d'énergie, pas suffisamment de dépassement de fonction", argue-t-il.

"Moi ce qui m'a un peu inquiété sur les deux derniers matchs en particulier, c'est beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de pertes de ballons. Après avoir vu notamment le deuxième match des Américaines, je n'ai pas vu véritablement le même football", ajoute-t-il. "On n'est pas à notre sommet. Par rapport à la qualité des ces joueuses, je pense qu'on est capable de passer à la vitesse supérieure".

Mais pas de raison de s'alarmer outre-mesure. Le Mondial masculin, où les Bleus avaient triomphé en 2018, avait démarré de la même manière. "Il faut se rappeler que l'équipe de France masculine avait fait une phase de poule assez laborieuse pour finalement faire un match extraordinaire contre l'Argentine", nuance ainsi Bixente Lizarazu. "Ce ne sont que les matches de poules, il ne faut pas être définitif".