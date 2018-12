publié le 06/12/2018 à 16:15

Ce sera l'un des événements les plus importants sur la planète sport en 2019. La 8e Coupe du Monde féminine de football de l'histoire se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet. Qualifiée d'office en tant que sélection du pays hôte la bande de Corinne Diacre n'en reste pas moins l'une des meilleures équipes au monde : elle pointe au 4e au classement Fifa.



Il y a huit ans, les Bleus avaient terminé 4e en Allemagne. En 2015, leur parcours s'était arrêté en quart de finale face à l'Allemagne, aux tirs au but. Pour cette quatrième participation à la phase finale du Mondial, l'équipe de France se veut ambitieuse. Elle n'a pas connu la défaite lors de ses huit derniers matches de préparation (sept succès, un nul) et reste sur une victoire (3-1) face aux Brésiliennes.

Néanmoins, la Seleçao et sa star Marta restent un adversaire redoutable sur le papier, certainement le plus dangereux du chapeau 2 avec le Japon, finaliste de la dernière édition remportée par les États-Unis au Canada. Tête de série, la France est certaine d'éviter les autres nations du chapeau 1 : Allemagne, Angleterre, Australie, Canada, France, États-Unis.

Un seul représentant de chaque continent par groupe

Si le Brésil est effectivement placé sur la route des Françaises lors du tirage au sort effectué samedi 8 décembre à 18 heures, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, l'adversaire le plus rude issu du chapeau 3 pourrait être la Chine ou Corée du Sud. Si c'est le Japon, c'est l'Italie qui fait figure d'épouvantail. Deux nations d'un même continent ne peuvent être placées dans le même groupe, sauf pour l'Europe.



Dans le chapeau 4, le Nigeria et l'Argentine semblent les clients à éviter. À l'inverse, la Jamaïque (64e au classement Fifa), qualifiée pour la première fois, ne devrait pas faire d'ombre aux Bleues. L'Espagne et la Thaïlande compléteraient ce groupe le plus facile pour la France, en théorie.





Les deux premiers de chacun des six groupe de quatre seront qualifiés pour les 8es de finale (22-25 juin), ainsi que les quatre meilleurs équipes (sur six) classées 3es. Les quarts sont programmés les 27, 28 et 29 juin, les demies les 2 et 3 juillet, le match pour la 3e place le 6 juillet et la finale le dimanche 7 à 17 heures.

Le pire tirage :

France, Brésil, Chine, Nigeria ou France, Japon, Italie, Argentine.

Le meilleur tirage :

France, Espagne, Thaïlande, Jamaïque.

Les chapeaux pour le tirage au sort :

Chapeau 1 (têtes de série) : Allemagne, Angleterre, Australie, Canada, France, États-Unis.



Chapeau 2 : Brésil, Espagne, Japon, Norvège, Pays-Bas, Suède.



Chapeau 3 : Chine, Corée du Sud, Écosse, Italie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande.



Chapeau 4 : Afrique du Sud, Argentine, Cameroun, Chili, Jamaïque, Nigeria.