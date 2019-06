publié le 13/06/2019 à 12:37

L'engouement populaire autour de la Coupe du Monde féminine 2019 est incroyable. Pour leur deuxième match, les Bleues ont réuni 10 millions de téléspectateurs hier soir. La ferveur touche également Tony Parker. Fraîchement retraité des parquets, le Français le plus titré dans le monde est derrière elles.



"C'est énorme et je suis vraiment fier de ce résultat parce que je trouve que c'est bien pour le sport en général. J'espère qu'elles iront au bout. Je connais quelques joueuses et donc je les encourage", a-t-il confié au micro de RTL*.

Tony Parker "espère" que les Bleues vont remporter la compétition : "Il faut faire le doublé" filles-garçons. "Moi j'y crois. On est à domicile franchement je pense qu'on peut le faire", assure-t-il. Et d'encourages les Bleues à "y croire jusqu'au bout et à rester positives".

"C'est clair qu'il y aura des hauts et des bas dans cette compétition, mais j'espère que tout le peuple français va les soutenir."



