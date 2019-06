publié le 13/06/2019 à 12:14

Le second match des Françaises en Coupe du monde féminine de football s'est déroulé mercredi 12 juin face à la Norvège, et les Bleues se sont fait peur. En effet, Wendie Renard a marqué contre son camp mais heureusement, tout s'est bien terminé avec une victoire (2-1). Les huitièmes de finale leur tendent désormais les bras.



"C'était un match qu'il fallait absolument gagner" car la Norvège est "un outsider" de cette compétition, rappelle Candice Prévost, consultante RTL. Selon elle, "il fallait absolument faire quelque chose contre cette équipe". "On a eu peur ! On est passé par différentes étapes émotionnelles et heureusement les Bleues ont encore répondu présentes", dit-elle soulagée. "C'est surtout nous notre pire ennemi", dit-elle.

"Wendie Renard, l'ancienne capitaine de l'équipe de France, a douté et ne savait pas forcément où elle se situait par rapport à son but", explique l'ancienne internationale. "Elle va s'en remettre, il va falloir un peu de soutien", "c'est important de montrer de la solidarité, une solidité et une générosité même si on a pris un but un peu bête", conclut-elle.