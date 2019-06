publié le 12/06/2019 à 08:34

Au Texas, le match, suivi de près, a rencontré un franc succès. Toute la soirée, les buts se sont enchaînés, si bien qu'au début de la seconde mi-temps, pas moins de quatre buts ont été marqués en l'espace de 6 minutes. Alex Morgan, la star de l'équipe, en a marqué 5 à elle-seule.



C'est la plus large victoire de l'histoire du mondial, comme un rappel que les Américaines sont bien les grandes favorites de cette compétition. Et pour cause, l'équipe est championne du monde en titre ; les joueuses arborent déjà trois étoiles sur leur maillot, pour trois coupes du monde gagnées, qui s'ajoutent à quatre médailles olympiques. Des records qui en font l'une des équipes les plus récompensées de l'histoire du sport américain.

L'équipe féminine surpasse ses homologues masculins, qui lors du dernier mondial ne se sont pas qualifiés en perdant leur match contre la Russie. Le soccer, nom américain du football européen, est en grande partie pratiqué par des femmes. Sa pratique dans les universités a été multipliée par trois en moins de vingt ans.

Moins rémunérées que des joueurs au palmarès plus maigre

Pour autant, si le championnat bénéficie d'une médiatisation sans précédent et d'un engouement certain, les footballeuses américaines sont encore loin de l’explosion des champions du football américain, de baseball, de basket ou de hockey.



Mais les 28 joueuses ont engagé un bras de fer pour obtenir de meilleures rémunérations, attaquant en justice leur fédération pour discrimination sexuelle institutionnalisée. Certaines joueuses mènent le combat depuis plusieurs années. Selon ces footballeuses, pour chaque dollar touché par les joueurs de l'équipe masculine, au palmarès assez maigre, elles ne toucheraient que 38 centimes alors qu'elles possèdent un palmarès flamboyant. Sans compter que leurs conditions d'entrainement, de transports et d'encadrement médical sont moins avantageuses.

Le Mondial, une bataille sportive et médiatique

Elles ont néanmoins obtenu de ne plus jouer sur des surfaces artificielles, de ne plus prendre de vols commerciaux pour se rendre aux matchs de compétition, de ne plus descendre dans des chaînes d'hôtel moyenne gamme. Et si leur rémunération est tout à fait commode, elle n'a rien de comparable à celle de leurs homologues masculins, même lorsqu'il s'agit de joueurs peu réputés. Les joueuses qui débutent dans le championnat national américain sont à peine au dessus du salaire minimum.



Les Américaines veulent donc faire de cette bataille médiatique pour l'égalité dans le monde du sport, un exemple de lutte pour l’égalité homme-femme et contre les discriminations sexistes dans le monde du travail. Dimanche, les Américaines affronteront les Chiliennes.