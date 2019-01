et Arièle Bonte

publié le 24/01/2019 à 11:21

"Dans pratiquement tous les pays, dans pratiquement toutes les entreprises, il y a un écart inacceptable et injustifiable en matière de salaire". Ce n'est pas un scoop, mais Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire internationale (FMI), a mis en lumière ce jeudi 24 janvier au micro de RTL, le problème des inégalités salariales.



"À travail égal, une femme gagnera, selon les pays, entre -12 et -25% qu'un homme", assure la patronne du FMI avant d'ajouter avec fermeté : "Il n'y a pas de raison que ça continue. Il faut que cela soit regardé à la loupe, en identifiant aussi le biais, souvent inconscient, qu'on manifeste à l'égard de cette inégalité-là qui est une vraie et profonde inégalité", a-t-elle conclu au micro de RTL.

En France, le gouvernement a décidé de s'attaquer aux entreprises ne respectant pas l'égalité des salaires, pourtant inscrite dans la loi depuis 45 ans. Selon les chiffres fournis par le ministère du Travail, seules 6% des entreprises françaises versent des salaires égaux à leurs employé-e-s.

> Grand débat national : "Ça peut être bénéfique même si c'est laborieux", dit Lagarde sur RTL Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 24/01/2019