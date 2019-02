publié le 27/02/2019 à 13:37

J-100. Dans un peu plus de trois mois, la France accueillera la grande messe du football féminin avec le lancement de la Coupe du Monde lors du match d'ouverture face à la Corée du Sud, le 7 juin au Parc des Princes.



Pour patienter, plusieurs festivités vont se tenir ce mercredi 27 février dans les villes hôtes comme Paris, Nice, Valenciennes et Reims. L'engouement autour de la manifestation est donc bien là alors que deux Français sur trois comptent suivre l’événement.



Une ferveur qui surprend le patron de l'organisation Erwan Le Prévost : "C'est un engouement auquel on ne s'attendait pas. On est aujourd'hui à plus de 500.000 billets vendus ce qui est extraordinaire. 150.000 billets ont été vendus à Lyon et 120.000 à Paris pour ne citer que ses deux villes". Au total, 1,3 million de billets sont mis en vente pour l’événement.

La Coupe du Monde féminine passionne les foules et pas seulement dans l'Hexagone : "Il y a un vrai public pour le football féminin en France, ça on le savait mais il y a également un public international. 23% des billets ont été achetés par des Américains, 9% par les Pays-Bas et 7% par la Grande-Bretagne donc c'est un magnifique engouement".

Pour rappel, outre la Corée du Sud, les Bleues de Corinne Diacre affronteront la Norvège le mercredi 12 juin à Nice (21h00) puis le Nigeria, le lundi 17 juin, à Rennes.