Coupe du monde 2023 : avant France-Brésil, les Bleues ont de quoi être inquiètes

Hervé Renard, Wendie Renard et les Bleues au Mans le 11 avril 2023

Après le décevant match nul 0-0 face à la Jamaïque pour son premier match, l’équipe de France féminine est en mauvaise posture. En cas de défaite, ce samedi à midi face au Brésil, les joueuses d’Hervé Renard seraient proches de l’élimination.



Une pression d'autant moins facile à gérer que Wendie Renard a passé une semaine compliquée. Touchée au mollet gauche lors du premier match, la capitaine des Bleues s'est entraînée à part jusqu'à jeudi, où elle a repris la course ce jeudi et a participé à plusieurs ateliers collectifs.

Si cela ne présage en rien d’une potentielle titularisation, cela reste une bonne nouvelle pour le staff de l’équipe de France. Car depuis plusieurs semaines, de nombreuses joueuses sont impactées par des blessures. Cinq d'entre elles avaient déclaré forfait avant le tournoi (Amandine Henry, Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino, Griedge Mbock et Oriane Jean-François) et l’infirmerie s’est remplie en Australie. Selma Bacha, Elisa De Almeida, Aïssatou Tounkara, Kenza Dali, Amel Majri et Naomie Feller ont, elles aussi, dû être ménagées au moins une fois depuis l’arrivée en Océanie.

Marta, carte maîtresse du Brésil

Les Brésiliennes s’avancent quant à elles avec plus de confiance. Elles sont premières du groupe F après leur large victoire 4 à 0 face au Panama. La Seleção pourra aussi compter sur sa capitaine, véritable légende vivante du football : Marta. La joueuse de 37 ans dispute sa sixième coupe du monde. Déjà récompensée à six reprises par le trophée de meilleure joueuse de la FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2018), nul doute qu'elle aura à cœur de remporter son premier titre mondial, après 3 Copa America (2003, 2010, 2018).



L'enjeu sera donc de taille samedi à Brisbane (12h) pour les Bleues. Un retour à la maison dès les phases de poule serait le pire résultat depuis la non-qualification pour la compétition en 2007.