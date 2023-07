À quelques jours du coup d'envoi de la 9e Coupe du monde féminine de football de l'histoire (20 juillet-20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande), plus d’un Français sur trois (36%) déclare vouloir suivre l'événement. Les joueuses de l'équipe de France bénéficient d'une bonne image : 82% du grand public les trouvent motivées, 80% talentueuses et performantes, 78% sympathiques.

Quand à la nomination de Hervé Renard en remplacement de Corine Diacre, elle est largement applaudie par les Français qui comptent suivre le Mondial (87% trouvent que c'est un bon choix), même si 67% la jugent trop tardive. Wendie Renard (54%), Eugénie Le Sommer (49%) et Estelle Cascarino (33%) sont les joueuses les plus citées par les les favorites. Enfin, 69% des Français et 65% des amateurs de football pensent que les Bleues iront au moins jusqu’en demi-finale au Mondial.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 12 et jeudi 13 juillet 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 430 amateurs de football.

Coupe du monde féminine : 69% des Français voient les Bleues au moins en demi-finales du Mondial Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

