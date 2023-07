Mondial féminin : les Bleues entament la compétition par un match nul face à la Jamaïque

L'équipe de France a été tenue en échec par la Jamaïque (0-0) pour son entrée en lice dans le groupe F de la Coupe du monde, dimanche à Sydney en Australie. Les Françaises ont dominé, sans jamais trouver la faille face à une solide défense jamaïcaine, et joueront une deuxième rencontre importante face au Brésil, samedi, pour espérer une qualification en huitièmes de finale. Avec ce nul, elles n'ont pas pu prendre la tête du groupe F, avant Panama - Brésil et surtout avant le choc contre Brésil le 29 juillet à Brisbane (12h00 heure française).

"La deuxième mi-temps était nettement meilleure. On est tombé contre une équipe qui a donné toutes ses forces et on n'a pas réussi à marquer. Mais parfois on peut démarrer petitement une compétition et puis ça va bien se passer par la suite. Ça sera un match important (face au Brésil samedi), mais il y en aura un troisième et vous pouvez compter sur nous ne vous inquiétez pas", a déclaré après le match le sélectionneur de l'équipe de France Hervé Renard.

Eugénie Le Sommer, attaquante de l'équipe de France, estime que les Bleues ont "manqué d'efficacité : en première mi-temps, on n'a pas eu assez d'occasions pour concrétiser, et en deuxième mi-temps on a essayé de pousser, de pousser, mais ça n'a pas suffi".



