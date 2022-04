Ces deux-là ne se quittent plus. Comme il y a quatre ans en Russie (0-0 lors du troisième match de poules), l'équipe de France affrontera le Danemark lors du premier tour de la Coupe du monde au Qatar, le samedi 26 novembre prochain. Les Bleus et les Danois étaient aussi dans le même groupe en 1998 (2-1 lors du match des "coiffeurs") et en 2002 (défaite 2-0), ainsi qu'à l'Euro 2000 (3-0).

Hasard des tirages au sort, il y aura deux France-Danemark avant le Mondial, le 3 juin à Saint-Denis et le 25 septembre à Copenhague dans le cadre de la Ligue des Nations. Est-ce un avantage en vue de l'affrontement au Qatar ? "Je ne sais pas, a répondu Didier Deschamps vendredi 1er avril, parce que eux aussi ils auront l'avantage de nous connaître encore mieux (...) C'est la 11e nation, ils sont demi-finalistes du dernier Euro. S'ils sont à ce classement-là, ça prouve la qualité de cette équipe".

"Le Danemark m'a vraiment impressionné lors de l'Euro, abonde Xavier Domergue, commentateur des Bleus sur M6. Bon, ils avaient été transcendés par cette terrible nouvelle et ce qui s'était passé pour Eriksen, mais je trouve que collectivement le Danemark est une très bonne équipe qui peut possiblement nous poser des problèmes. C'est une équipe qui joue également à trois défenseurs centraux, qui a des joueurs d'expérience, Kjaer, Vestergaard, Christensen. Défensivement c'est costaud et offensivement il y a du talent aussi".



Première face à la Tunisie

Citons par exemple les attaquants de Nice Kasper Dolberg et du RB Leipzig Yussuf Poulsen. Champion d'Europe 1992 à la surprise générale, le Danemark disputera sa 6e phase finale de Coupe du monde et reste sur un 8e de finale en Russie. Il avait atteint les quarts en 1998 en France. Lors du dernier Euro, après le drame Eriksen, les Danois avaient terminé in extremis à la 2e place du groupe B derrière la Belgique, avant de faire tomber les Gallois (4-0) et les tchèques (2-1). Ils s'étaient inclinés en prolongation contre les Anglais (2-1).

35e au classement Fifa, la Tunisie disputera également sa 6e phase finale, la 2e de suite ; elle n'a jamais franchi le premier tour. La France ne l'a jamais rencontrée en compétition officielle. Lors du dernier amical, l'équipe dirigée par Raymond Domenech n'avait pas fait mieux que 1-1 à Radès, le 30 mai 2010. Hugo Lloris, l'actuel capitaine des Bleus, est le seul rescapé parmi les joueurs ayant disputé ce match.

L'attaquant de Saint-Étienne Wahbi Khazri reste le leader de cette génération tunisienne. Avec un nouveau sélectionneur, Jalal Qaderi, les Aigles de Carthage présentent plus un collectif solide qu'une équipe brillante, Khazri apportant l'étincelle de génie. Avec lui, la Tunisie s'appuie sur des attaquants frôlant la trentaine, Youssef Msakni (31 ans), Seifedine Jaziri (29 ans) ou Naïm Sliti (29 ans), et quelques autres vieilles connaissances de Ligue 1 comme Dylan Bronn (ex-Metz) en défense ou Ellyes Skhiri (ex-Montpellier) au milieu.

Si c'est le Pérou je pense que ce n'est pas une excellente nouvelle Xavier Domergue

Reste l'incertitude du troisième adversaire. Pour le connaître, il faudra attendre l'issue du barrage entre le Pérou (22e au classement Fifa), et le vainqueur de la rencontre entre l'Australie (42e) et les Émirats arabes unis (68e). Les deux premières nations réveillent des souvenirs récents et heureux pour les Bleus : le sacre de 2018 en Russie a été lancé contre l'Australie (2-1) puis contre le Pérou (1-0) avant le nul 0-0 face au Danemark.

L'équipe de France n'a en revanche jamais affronté les Emirats arabes unis, qui espèrent disputer une seconde phase finale de Coupe du monde après l'édition 1990 terminée avec trois défaites. "Si c'est le Pérou je pense que ce n'est pas une excellente nouvelle, estime Xavier Domergue. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, et je ne suis pas sûr que nos Bleus aiment beaucoup ça. Ce sera un vrai test niveau physique (...) Ils ont de la qualité devant".