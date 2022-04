Coupe du monde 2022 : les dates de la compétition et les horaires des matches

92 ans après la première édition organisé par l'Uruguay en 1930, à l'époque avec 13 nations, le Qatar deviendra officiellement du lundi 21 novembre au dimanche 18 décembre le 18e pays hôte de la Coupe du monde masculine de football (le Japon et la Corée du Sud s'étaient partagés l'édition 2002). Ce sera une première pour pays du Moyen-Orient, 20 ans après la première en Asie, 12 ans après la mise à l'honneur de l'Afrique à travers l'Afrique du Sud.

Le match d'ouverture de cette 22e édition aura lieu au stade Al Bayt de Al-Khor, à quelque 50 km au Nord de la capitale Doha. Automatiquement placé dans le groupe A, le Qatar donnera le coup d'envoi de la première rencontre à 13h heure locale, 11h heure française. Trois autres matches sont prévus le 21 novembre, les deux premiers du groupe B à 14h et 20h heure française, et le deuxième du groupe A à 17h heure française.

Il y aura encore quatre rencontres au programme chaque jour à 11h, 14h, 17h et 20h heure française jusqu'au lundi 28 novembre. Les matches de la 3e journée de la phase de poules auront lieu à 16h et 20h du 29 novembre au 2 décembre. Les mêmes horaires seront appliqués pour les 8es (du 3 au 6 décembre) et les quarts de finale (9 et 10). Les demies (13 et 14) se joueront à 20h, le match pour la 3e place (17 décembre) et la finale (dimanche 18 décembre à 16h).