Coupe du monde 2022 : les couacs du match d'ouverture Qatar-Equateur

Le Qatar a perdu 2-0 face à l'Équateur en ouverture de sa coupe du monde de football dimanche 20 novembre. On retient cette image d'un stade flambant neuf mais à moitié vide après la mi-temps. Beaucoup de supporters qataris sont partis avant la fin du match. Et ce n'est pas le seul couac observé. Notre envoyé spécial Hugo Amelin a eu le plus grand mal à accéder au stade.

"Nous étions sur une autoroute en plein désert 4 heures avant le match. Les accès du stade étaient complètement bloqués par la police. Les bus ne savaient pas où déposer les fans. Notre chauffeur a été obligé de faire un détour d'une soixantaine de kilomètres", explique le journaliste.

"Arrivé au stade, l'ambiance était celle d'une tempête du désert. Nous avons ensuite marché 40 minutes sous la chaleur pour arriver à notre tribune. Avec l'impression que la sécurité, la FIFA, les supporters et les journalistes découvrent en même temps ce nouveau stade. Personne n'avait les bonnes informations", déplore le journaliste. Une fois à l'intérieur, une supportrice équatorienne a eu la surprise de découvrir que les cuisines ne fonctionnaient pas et que seule l'eau était proposée à la vente. "C'est dingue. Les Qataris ne sont pas préparés. C'est leur grande première et ils ne savent pas gérer une foule dans un stade", a confié la supportrice.

