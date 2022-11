Coupe du monde : pourquoi les Pays-Bas jouent-ils en orange ?

Les Pays-Bas disputent leur premier match de la Coupe du monde 2022 ce lundi 21 novembre, à 17 heures, face au Sénégal. Mais pourquoi jouent-ils en orange alors que leur drapeau est bleu, blanc, rouge ? Ce orange typiquement hollandais puisque c’est la couleur de la mimolette et de Dave quand il abuse des UV.

C'est aussi et avant tout la couleur de la famille royale des Pays-Bas depuis que Guillaume de Nassau a libéré le pays du joug des Espagnols au XVIe siècle et lui a ainsi offert l’indépendance. Et pourquoi le orange ? Simplement parce que Guillaume était alors le seigneur de la principauté d’Orange, notre Orange à nous dans le Vaucluse.

C'est peut-être pour ça d’ailleurs qu’il y a autant de Hollandais dans la région l’été… un retour aux sources ! Mais si le orange est la couleur de la famille royale et du roi actuel Willem-Alexander, pour quelle raison, il n’est pas sur le drapeau ? C’est pas qu’il n’y est pas. C’est qu’il n’y est plus ! Nuance.

Quand Guillaume de Nassau a pris le pouvoir, il l’a évidemment mis. Mais s’il a été remplacé par le rouge au XVIIIe siècle, c’est pour une raison pratique : la marine hollandaise était en plein essor, notamment la Compagnie des Indes, et on avait jugé qu’en mer, le rouge était beaucoup plus visible que le orange.

Orange qui au passage fait partie des couleurs officielles de New York puisque la ville a été fondée par des Hollandais en 1625 sous le nom, à l’origine, de Nouvelle Amsterdam.

