Coupe du monde 2022 : quand Deschamps annoncera-t-il la liste des Bleus ?

Karim Benzema, Hugo Lloris, les frères Lucas et Theo Hernandez, Kingsley Coman et Presnel Kimpembe seront-ils vite remis sur pied ? Paul Pogba et N'Golo Kanté peuvent-ils remporter leur course contre-la-montre ? Olivier Giroud est-il redevenu incontournable ? Didier Deschamps élargira-t-il sa liste à 26 éléments comme le lui autorise la Fifa ?

Au lendemain d'une nouvelle déconvenue à Copenhague face au Danemark (défaite 2-0 après celle déjà concédée en juin au Stade de France face à ces mêmes Danois - 1-2), qui sera le deuxième adversaire des Bleus au Qatar, l'équipe de France et ses suiveurs nagent dans un océan d'interrogations. Qui seront levées au plus tard entre le 7 et le 13 novembre.

C'est dans cette fenêtre que le sélectionneur annoncera le groupe retenu pour la défense du titre mondial. La date devrait être arrêtée dans les prochains jours, après des négociations avec TF1. Comme le veut la tradition depuis sa prise de fonction, Deschamps s'exprimera sans doute sur le plateau du journal de 20h.

Rendez-vous à Clairefontaine le 14 novembre

Il devra communiquer sa liste définitive auprès de la Fifa le lundi 14 novembre, qui sera aussi le jour du rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Certains auront sans doute joué la veille en club, avec Manchester United (Raphaël Varane), la Juventus (Adrien Rabiot et peut-être Paul Pogba) ou encore l'AC Milan (Mike Maignan, Theo Hernandez, Giroud).

L'équipe de France s'envolera pour le Qatar le mercredi 16 novembre, six jours avant son entrée dans la compétition face à l'Australie le mardi 22 (20h heure française). Rappelons qu'il n'y aura aucun match officiel de préparation en amont. Dans les prochains jours, Deschamps et une partie de son staff seront sur place pour peaufiner les derniers détails logistiques (hôtel, terrains d'entraînement, transports...).

Liste de 55 pré-sélectionnés fin octobre

Notez enfin que le sélectionneur devra faire parvenir fin octobre une liste de 55 pré-sélectionnés à la Fifa. Pour sa liste finale, le capitaine des champions du monde 1998 a plusieurs fois émis de vives réticences à un élargissement à 26, qui le contraint à laisser trois éléments en tribune lors de chaque rencontre.

Il y a quatre ans pour la Coupe du monde en Russie, Deschamps avait dévoilé une liste de 23 et une autre de 11 suppléants. Parmi ces derniers, Adrien Rabiot avait refusé ce statut de réservistes. Aucune blessure n'était venue modifier la liste initialement dévoilée.

