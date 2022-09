DOCUMENT RTL/M6 - Équipe de France : Giroud raconte ce qu’il a dit à Deschamps

Olivier Giroud et Didier Deschamps au Stade de France le 7 octobre 2020

Retour réussi pour l'équipe de France de football. Après quatre rencontres sans succès, les Bleus se sont imposés jeudi contre l'Autriche (2-0) en Ligue des Nations. Olivier Giroud a inscrit son 49e but avec les Bleus, il n'est plus qu'à deux longueurs du record de Thierry Henry. Après la rencontre, il s'est confié dans un entretien exclusif pour RTL et M6.

Il espère toujours être appelé pour le Mondial et avant ce retour de la Ligue des Nations, il s'est de nouveau entretenu avec le sélectionneur Didier Deschamps. "On s'est parlé. Il m'a dit que j'allais commencer le premier match. Je lui ai simplement dit que ce n'était pas à moi d'être en position de demandeur, d'aller le voir", dit-il.

"Mais on a évoqué ce sujet et je lui ai dit que peu importe le rôle que j'aurais dans cette équipe, je serais à 200% derrière l'équipe, sans aucun état d'âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne si je puis dire, parce que c'est le collectif qui prime, c'est tout", explique l'attaquant des Bleus.

