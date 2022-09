Coupe du monde 2022 : Deschamps ne ferme plus la porte à la présence de Giroud

Didier Deschamps et Olivier Giroud au Stade de France le 23 septembre 2022

QATAR 2022 - J-58 : Deschamps ne ferme plus la porte à la présence de Giroud

Ce nouveau but en Bleu face à l'Autriche en Ligue des Nations (2-0), le 49e de sa carrière, va-t-il changer la donne pour Olivier Giroud dans l'optique de la Coupe du monde au Qatar ? Son échange avec Didier Deschamps avant la rencontre et sa prestation sur la pelouse de Saint-Denis ont en tout cas manifestement infléchi la position du sélectionneur, qui ne ferme plus la porte.

"Est-ce que je vous ai dit qu'il n'y serait pas ou qui il serait ? Ni l'un ni l'autre. Il faudra attendre le mois de novembre, mais il fait tout pour faire en sorte d'y être". Le discours a sérieusement évolué depuis le mois de mars, quand Deschamps martelait "Il le sait bien, c'est factuel : si je l'ai appelé c'est parce que Karim (Benzema, ndlr) était blessé".

Voilà donc Olivier Giroud à deux unités du record de Thierry Henry (51 buts). L'avant-centre de 25 ans est aussi depuis jeudi 22 septembre le buteur le plus âgé de l'histoire de l'équipe de France, à 35 ans et 357 jours, dépassant Roger Marche. Et le champion de France 2012 avec Montpellier a encore faim.

