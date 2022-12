Coupe du monde : Emmanuel Macron épate avec son pronostic parfait pour France-Pologne

Dans une interview accordée au Parisien à son retour des États-Unis vendredi 2 décembre, Emmanuel Macron avait donné son pronostic pour le match France-Pologne dimanche : 3-1 pour les Bleus, avec des buts de Mbappé, Giroud et Lewandowski pour le camp adverse. Surprise à l'issue du match, le Président a eu le nez creux : il avait annoncé le score et les noms exacts des buteurs.

"Je pense qu’on gagne 3-1 ! Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d'entrer dans l’histoire. Et joker pour le troisième but des Français", avait prédit le chef de l'État, qui a également assuré suivre de très près le parcours des joueurs de Didier Deschamps lors de cette Coupe du monde au Qatar. Emmanuel Macron, selon qui le groupe est "très fort et solide", a ainsi confié s'entretenir avec le sélectionneur des Bleus "à chaque après-match".

Le pronostic parfait du Président a fait réagir sur Twitter, comme l'a relevé le Huffpost, notamment la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Naïma Moutchou, qui attend désormais ses prochaines prédictions. Le député Renaissance Benjamin Haddad n'a lui par exemple pas manqué de repartager l'extrait de l'interview d'Emmanuel Macron, tandis que Marie Fontane, l'ambassadrice représentante permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe, a salué sa performance et félicité les Bleus.

Envoyée en quart de finale après cette rencontre face à la Pologne, l'équipe de France de football fera face à l'Angleterre samedi 10 décembre à partir de 20 heures. Reste à savoir si le président de la République, qui a partagé sa joie sur Twitter à l'issue de la rencontre dimanche, saura prédire le bon résultat une nouvelle fois.

