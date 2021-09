Coupe du monde 2022 : "Il faut maintenant repartir du bon pied", estime Pirès

Ce mercredi 1er septembre, les Bleus font leur grand retour. L'équipe de France de football fera face à la Bosnie-Herzégovine à partir de 20h45. Sur les dix prochains jours, les hommes de Didier Deschamps participeront à trois rencontres pour les matchs éliminatoires en vue du mondial 2022.

Des matchs joués avec toujours en tête l'élimination humiliante en 8es de finale lors de l'Euro en juin dernier. Il va donc falloir en tirer les leçons, notamment du côté des cadres de l'équipe. Ce sont eux qui doivent prendre la parole, surtout lorsque les choses ne vont pas bien, quand l'équipe ne semble pas partir dans la bonne direction ou encore lorsque deux-trois joueurs n'ont pas envie de faire des efforts.

Je pense notamment à Hugo Lloris, notre capitaine, l'homme fort, un peu l'emblème de notre équipe nationale, en place depuis des années. Les autres sont aussi concernés, pourquoi pas Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba qui ont désormais une certaine envergure dans cette sélection. Pour moi, le plus important est toujours la communication que doit instaurer le sélectionneur avec ses joueurs.

Didier Deschamps doit se remettre en question, mais il sait déjà qu'il a fait des erreurs. En revanche, il n'est pas le seul fautif, tout le monde l'est. Il faut maintenant repartir du bon pied et gagner face à la Bosnie-Herzégovine lors de ce match que vous pourrez suivre sur RTL et M6 à partir de 20h40.